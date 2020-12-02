Матвиенко ушла на самоизоляцию
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию, поскольку выяснилось, что она недавно контактировала с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией.
Об этом в начале пленарного заседания палаты объявил первый вице-спикер Андрей Яцкин.
"Валентина Ивановна продолжает работать с нами в удаленном режиме", - добавил он.
26 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что на тот момент заражение коронавирусом выявили с начала пандемии у 137 депутатов из 450.