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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
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Матвиенко ушла на самоизоляцию

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию, поскольку выяснилось, что она недавно контактировала с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Пандемия коронавируса

Об этом в начале пленарного заседания палаты объявил первый вице-спикер Андрей Яцкин.

"Валентина Ивановна продолжает работать с нами в удаленном режиме", - добавил он.

26 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что на тот момент заражение коронавирусом выявили с начала пандемии у 137 депутатов из 450.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 02 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Валентина Матвиенко Совет Федерации коронавирус Андрей Яцкин

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