Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:22Заразились
на 25.11В России 2 162 503+23 675В мире 59 759 494+588 333

Лавров заявил о $13 млрд инвестиций в Ирак со стороны нефтекомпаний РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании инвестировали в Ирак около $13 млрд, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается энергетики, то крупнейшие российские компании работают в Ираке вместе со своими партнерами. Это и "ЛУКОЙЛ", и "Роснефть", "Газпром нефть", "Башнефть". На всех четверых они инвестировали более 13 миллиардов долларов в иракскую экономику", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

По словам министра, "планы наличествуют и между нашими и иракскими бизнесменами продолжать это сотрудничество".

Он также заявил, что Москва готова удовлетворять любые запросы Багдада в военно-технической сфере. По словам Лаврова, "наша страна традиционно играла и продолжает играть очень важную, значимую роль в обеспечении обороноспособности Ирака, оснащении армии и сил безопасности, в том числе в контексте остающихся террористических угроз".

Лавров сообщил, что в обозримом будущем планируется визит министра обороны Ирака в РФ. "Уверен, там эти вопросы будут предельно конкретно и предметно обсуждаться", - сказал глава российского МИД.

Со своей стороны Хусейн заявил о хорошей координации Ирака и России в рамках ОПЕК+. "Между нашими странами ведется хорошая позитивная координация, что лишь добавляет эффективности этому формату", - подчеркнул глава МИД Ирака.

Лавров сообщил, что в четверг Хусейн будет встречаться с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, в ходе встречи будет обсуждаться работа межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также в четверг состоится встреча главы МИД Ирака и министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Так что по итогам визита, уверен, у нас будет больше направлений, по которым мы будем наше сотрудничество продвигать", - сказал Лавров.

МИД РФ Ирак Сергей Лавров

Новости
Пандемия коронавируса

Результат COVID-теста теперь можно будет узнать через портал госуслуг

Лидера самой жестокой банды в Карелии осудили на 19 лет

РФ запросила у Польши данные о разговоре братьев Качиньских перед крушением Ту-154

РФ запросила у Польши данные о разговоре братьев Качиньских перед крушением Ту-154

Госдума приняла закон о Госсовете

Госдума приняла закон о Госсовете

МВД опровергло слухи о "палочной" системе штрафов для москвичей без масок

Пандемия коронавируса

Кремль связал активизацию поездок Путина по РФ с мерами против COVID

Кремль связал активизацию поездок Путина по РФ с мерами против COVID

Евразийский экономический форум в Минске отменен

ЦИК РФ предложил назначить Наталью Чечину главой избиркома Петербурга

Яндекс представил очередную "умную" колонку

Пандемия коронавируса

У участников испытаний вакцины центра Чумакова не выявили нежелательных реакций

У участников испытаний вакцины центра Чумакова не выявили нежелательных реакций
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');