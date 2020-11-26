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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
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Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 лет

Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 лет
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Активность коронавируса в ряде регионов мира продлится еще около полутора лет, наиболее комфортная для него среда - влажная холодная погода, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира", - сказала Пшеничная в ходе конгресса "Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020)".

По словам эпидемиолога, коронавирус - не сезонная инфекция, которая циркулирует с января по апрель.

"В этом плане надежды специалистов не оправдались. Но, тем не менее, уже сейчас понятно, что коронавирусная инфекция активно циркулирует при температуре (воздуха) от 0 до 10 градусов тепла. Она себя комфортно чувствуют и при более высоких температурах", - сообщила Пшеничная.

Она отметила, что коронавирусная инфекция может распространяться и при относительно низкой влажности, но более комфортные условия для нее - это высокая влажность воздуха, что наблюдается в осеннее время года, ближе к зиме.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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