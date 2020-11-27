В Индии произведут свыше 100 млн доз "Спутника V"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 100 млн доз в год вакцины от коронавируса "Спутник V" будут производить в Индии, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, размещенном в твиттер-аккаунте российской вакцины.

"РФПИ и Hetero, один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma), объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V". Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года", - говорится в сообщении РФПИ в пятницу.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "благодаря партнерству с Hetero будут существенно увеличены производственные мощности для выпуска вакцины, что даст возможность обеспечить население Индии эффективным препаратом в период пандемии".

"Спутник V" должен стать важной частью национального портфеля вакцин каждой страны, которая стремится защитить население от коронавируса", - приводит пресс-служба слова Дмитриева.

Глава по международному маркетингу Hetero Labs Limited Б. Мурали Кришна Редди в релизе заявил, что компания "с нетерпением ожидает результатов клинических испытаний в Индии и считает, что локализация производства вакцины позволит обеспечить эффективный процесс обеспечения пациентов".

В настоящее время в Индии проводится фаза II-III клинических исследований российской вакцины. После получения одобрения регуляторов в Индии РФПИ заявлял о том, что в страну будет поставлено 100 млн доз вакцины - об этом и проведении исследований было достигнуто соглашение с другой индийской компанией - Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's).

В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Так, в Южной Корее будет произведено свыше 150 млн доз вакцины "Спутник V" для экспорта в другие страны.

Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna и выше AstraZeneca, сообщал ранее РФПИ.

11 августа года вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

В настоящее время в ходе пострегистрационного исследования на 40 тыс. добровольцах в России привито двумя дозами 19 тыс. человек, только первой дозой - 3 тыс.