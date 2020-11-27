Роспотребнадзор указал на более высокие риски заражения COVID у людей с ВИЧ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Люди с ВИЧ-инфекцией больше подвержены инфицированию COVID-19, но реже обследуются на предмет коронавируса и обращаются за медпомощью, несмотря на наличие характерных симптомов, сообщил Роспотребнадзор.

"Число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в 4 раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства по результатам исследования, проведенного Роспотребнадзором совместно с "Коалицией по готовности к лечению" (ITPCru) при поддержке ЮНЭЙДС (Программа ООН по ВИЧ/СПИДу).

Согласно результатам исследования, люди с ВИЧ в два раза реже проходили обследование на коронавирусную инфекцию и реже обращались за медицинской помощью даже при наличии симптомов. Как отмечается в сообщении, "у большинства респондентов с сочетанной инфекцией ВИЧ и COVID-19" имелся объективный риск заражения" коронавирусом из-за значительного количества источников инфекции в близком окружении и пренебрежения средствами индивидуальной защиты, а также из-за недооценки "реального личного риска инфицирования.

Вместе с тем, "большинство респондентов своевременно получали антиретровирусные препараты", что отнесено к положительным результатам исследования. Хотя было также указано "на негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, прежде всего, на работу СПИД-центров".

Авторы исследования считают, что необходимо дальнейшее изучение причин повышенной заболеваемости COVID-19 у людей с ВИЧ и их нежелания обращаться к врачам в связи с коронавирусом. Они полагают, что ВИЧ-инфицированные "относятся к группе особо уязвимых" перед COVID-19, поэтому необходимо проведение исследований по безопасности и эффективности вакцинации в этой категории населения.

В исследовании по изучению распространенности коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов в РФ и влияния пандемии COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ принял участие 931 респондент из 68 регионов России, среди которых были как люди, живущие с ВИЧ, так и люди с отрицательным ВИЧ-статусом.

По данным Роспотребнадзора конца 2019 года, в России свыше 1 млн человек живет с ВИЧ.