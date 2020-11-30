Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Крым стал лидером среди южных регионов по распространению ВИЧ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Уровень распространения ВИЧ-инфекции в Крыму самый высокий среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщил главный врач республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин.

"У нас самая высокая заболеваемость и распространенность среди Южного федерального округа и Северо-Кавказского. Особенно в последние годы. Мы просто привлекательны в плане миграционного перемещения. Мы прирастаем не только жителями Крыма, но и еще часть наших пациентов из (других регионов - ИФ) Российской Федерации переезжает сюда", - сказал Немыкин на пресс-конференции в понедельник.

По данным центра, в Крыму проживают более 12 тысяч граждан с ВИЧ-инфекцией, из них почти 11 тысяч стоят на учете.

"В течение последних пяти лет показатели значительно изменились. В 2014 году охват диспансерным наблюдением составлял всего 62%, а на данный момент более 90%. Антиретровирусную терапию получало всего 3,7 тысячи человек, а на данный момент – почти 8 тысяч человек. Это достаточно высокие показатели", - сказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции Минздрава Крыма Татьяна Богатырева.

По ее словам, пандемия коронавируса не повлияла на оказание помощи людям с ВИЧ. Всего 17 жителей с таким диагнозом переболели COVID-19, летальных исходов нет.

Крым ВИЧ

Новости по теме

Новости

Мошенники от лица властей Курской области стали просить деньги на борьбу с COVID

Полицейским разрешат управлять НКО

Полицейским разрешат управлять НКО

C органов опеки снимут обязанность обеспечивать сирот жильем

Пандемия коронавируса

Умер создатель бренда "Б.Ю.Александров"

"Вектор" назвал циркулирующий в РФ вирус H5N8 неопасным для человека

Защита получила доказательство невиновности Сафронова

"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Суд вынес приговор мужчине, бросившему детей в "Шереметьево"

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');