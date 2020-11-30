Крым стал лидером среди южных регионов по распространению ВИЧ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Уровень распространения ВИЧ-инфекции в Крыму самый высокий среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщил главный врач республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин.

"У нас самая высокая заболеваемость и распространенность среди Южного федерального округа и Северо-Кавказского. Особенно в последние годы. Мы просто привлекательны в плане миграционного перемещения. Мы прирастаем не только жителями Крыма, но и еще часть наших пациентов из (других регионов - ИФ) Российской Федерации переезжает сюда", - сказал Немыкин на пресс-конференции в понедельник.

По данным центра, в Крыму проживают более 12 тысяч граждан с ВИЧ-инфекцией, из них почти 11 тысяч стоят на учете.

"В течение последних пяти лет показатели значительно изменились. В 2014 году охват диспансерным наблюдением составлял всего 62%, а на данный момент более 90%. Антиретровирусную терапию получало всего 3,7 тысячи человек, а на данный момент – почти 8 тысяч человек. Это достаточно высокие показатели", - сказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции Минздрава Крыма Татьяна Богатырева.

По ее словам, пандемия коронавируса не повлияла на оказание помощи людям с ВИЧ. Всего 17 жителей с таким диагнозом переболели COVID-19, летальных исходов нет.