Двух молодых москвичек с полкило наркотиков задержали в Сочи

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Двух молодых москвичек с наркотиками задержали на одном из сочинских вокзалов сотрудники линейного управления МВД на транспорте.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО в пятницу, у женщин 24 и 26 лет, одна их которых ранее была судима, полицейские изъяли подозрительные свертки.

Согласно заключению эксперта, порошкообразное вещество белого цвета в этих свертках оказалось кокаином массой около 150 г, второй порошок содержит в своем составе наркотик мефедрон в количестве более 330 г.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Следствием установлено, что наркотики женщины приобрели, чтобы затем продавать, делая закладки на территории Сочи.