Студента задержали в Петербурге за закладки в Александро-Невской лавре

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест студента, задержанного после закладки наркотиков в саду Александро-Невской лавры, сообщает в воскресенье объединённая пресс-служба судов города.

Мера пресечения фигуранту дела избрана по 6 июля. Кроме того, судья запретила молодому человеку пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, общаться с участниками уголовного судопроизводства, выходить за пределы места проживания, разрешив прогулки не более трех часов в день, говорится в сообщении.

Отмечается, что студенту инкриминировано преступление по ч.3 ст.30-п.б ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере). Согласно материалам дела, в ночь на 8 мая обвиняемый на автомобиле BMW приехал в Митрополичий сад Александро-Невской лавры с 50 закладками с гашишем. В саду он разложил 22 закладки.

Затем студент отправился на Орловскую улицу, где также попытался оставить пакетики с наркотиками, однако заметил сотрудников полиции и сбросил несколько закладок. В разговоре с полицейскими он во всем сознался.