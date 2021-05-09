Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:46Заразились
на 09.05В России 4 880 262+8 419В мире 157 688 226+786 546

Студента задержали в Петербурге за закладки в Александро-Невской лавре

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест студента, задержанного после закладки наркотиков в саду Александро-Невской лавры, сообщает в воскресенье объединённая пресс-служба судов города.

Мера пресечения фигуранту дела избрана по 6 июля. Кроме того, судья запретила молодому человеку пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, общаться с участниками уголовного судопроизводства, выходить за пределы места проживания, разрешив прогулки не более трех часов в день, говорится в сообщении.

Отмечается, что студенту инкриминировано преступление по ч.3 ст.30-п.б ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере). Согласно материалам дела, в ночь на 8 мая обвиняемый на автомобиле BMW приехал в Митрополичий сад Александро-Невской лавры с 50 закладками с гашишем. В саду он разложил 22 закладки.

Затем студент отправился на Орловскую улицу, где также попытался оставить пакетики с наркотиками, однако заметил сотрудников полиции и сбросил несколько закладок. В разговоре с полицейскими он во всем сознался.

Санкт-Петербург

Новости по теме

Новости

В УМВД не подтвердили факт обнаружения омского министра здравоохранения

Что произошло за день: воскресенье, 9 мая

В Омской области на охоте пропал глава регионального Минздрава

В Татарстане заявили о возможном угоне упавшего легкомоторного самолета

В Татарстане заявили о возможном угоне упавшего легкомоторного самолета

На Камчатке по обломку на месте падения установили пропавший Ми-2

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 8,4 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено более 8,4 тыс. случаев коронавируса

Путин заявил, что Победа над нацизмом принадлежит советскому народу

Путин предупредил об опасности возрождения идеологии нацизма

Путин предупредил об опасности возрождения идеологии нацизма

В России не планировали дальше делать "длинные" майские праздники

В России не планировали дальше делать "длинные" майские праздники

Мурашко счел, что коллективный иммунитет к COVID-19 обеспечат к сентябрю

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');