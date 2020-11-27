Суд отказал в УДО фигуранту "дела 27 июля" Малышевскому

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Увинский районный суд Удмуртии отказался освободить из колонии условно-одсрочно Эдуарда Малышевского, осужденного по "делу 27 июля" за применение насилия к полицейскому в ходе протестов в Москве летом 2019 года. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Павел Терентьев.

Он пообещал обжаловать решение об отказе в УДО.

По его словам, против освобождения его подзащитного выступили администрация колонии и прокуратура. В администрации Малышевскому дали характеристику с упоминанием, что он нерегулярно посещает воспитательные и "социально-правовые мероприятия", не соблюдает установленный порядок отбывания наказания и не выполняет "законные требования администрации". Также в характеристике говорится, что Малышевскому свойственны "инфантилизм", "желание привлечь к себе внимание окружающих, добиться сочувствия и понимания, симпатии", а его "ведущей деятельностью является общение".

Малышевский по видеосвязи сказал суду, что администрация колонии намеренно накладывает на него взыскания по незначительным поводам, чтобы не выпустить по УДО, пояснил адвокат.

9 декабря Тверской суд Москвы приговорил Малышевского к трем годам колонии за применение насилия к полицейскому. По версии следствия, 27 июля его задержали на Тверской улице в ходе не согласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордумы. Он изнутри выбил стекло в полицейском автозаке. Оно упало на сотрудника МВД и причинило ему боль.

В суде Малышевский говорил, что его действия были вызваны агрессией силовиков к протестующим, но он никого не хотел травмировать.

Мосгорсуд в январе 2020 года сократил ему срок наказания на три месяца.