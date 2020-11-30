Суд вынес приговор мужчине, бросившему детей в "Шереметьево"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) вынес приговор местному жителю, который бросил в московском аэропорту "Шереметьево" своих малолетних детей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). "Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Суд установил, что мужчина 26 января 2020 года, прилетев со своими сыновьями 5 и 8 лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил их в "Шереметьево" и один улетел в Ростов-на-Дону. Затем мужчина он в Батайск, где поселился в местной гостинице.

Днем ранее подсудимый тайно, через интернет-приложение с помощью телефона своей знакомой пенсионерки похитил 100 тыс. рублей с банковского счета. Уточняется, что эта попытка перевода большой суммы денег была заблокирована банком.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось, мужчина был задержан правоохранительными органами 13 февраля в Хабаровске по пути следования в Комсомольск-на-Амуре.