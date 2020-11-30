Ученые МЧС посоветовали властям Крыма усилить мониторинг качества воды

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) допускает увеличение происшествий в Крыму, связанных с использованием некачественной воды в ряде регионов полуострова, советует усилить мониторинг.

"К ситуации с дефицитом воды в Крыму добавляются риски увеличения происшествий, связанных с использованием некачественной воды в Алуштинском (регионе - ИФ), Бахчисарайском районе, в городах Симферополь, Феодосия, Евпатория и Ялта", - говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС на его официальном сайте в понедельник.

Начальник института Сергей Диденко рекомендует органам исполнительной власти Крыма и муниципалитетам "усилить мониторинг за обеспечением необходимого объема и качества питьевой воды" в республике.

Эксперты ВНИИ ГОЧС рассказали о сложной обстановке, связанной с обеспечением жителей Крыма питьевой водой.

Основными причинами называются незначительные осадки в сентябре-ноябре, обмеление водохранилищ и изношенность водопроводных сетей. "В связи с прекращением работы каптажей (водозаборные сооружения – ИФ) и скважин 29 населенных пунктов Крыма переведены на режимное водоснабжение, организован подвоз воды. Так, на прошлой неделе в населенном пункте Скалистое воду подавали два раза в день только на 15 минут. Во многих населенных пунктах горячее водоснабжение отключено", - отмечают ученые.

Как сообщалось, наблюдаемое маловодие в Крыму в 2019 и 2020 годах может продлиться в 2021-м.

Жесткие графики подачи холодной воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости (у большинства – всего 6 часов в сутки), горячее водоснабжение приостановлено. Симферопольцы жалуются в соцсетях на мутную и ржавую воду.

Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште и соседних селах. В октябре снизили давление в Белогорске, в ноябре - в курорте Евпатория (также в этом городе до конца года отключили ГВС). В конце ноября курортная Ялта перестала подавать воду по ночам.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ в октябре представило комплексный план обеспечения Крыма водой, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.

До присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла, уточнив, что днепровская вода вернется на полуостров только в случае "его деоккупации". Москва считает Крым российским, подчеркивая, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.