Две последние свалки закроют в Подмосковье к середине декабря
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - На следующей неделе в Московской области закроются две оставшиеся мусорные свалки, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"На следующей неделе закрываем оставшиеся две свалки, их больше не будет в Московской области как класса", - сказал Воробьев в понедельник в ходе расширенного заседания с зампредами правительства и главами округов.
Он уточнил, что вместо свалок в Подмосковье будут работать комплексы по переработке отходов.
Как сообщалось, в декабре в области планируется закрыть полигоны "Ядрово" в Волоколамском округе и "Лесная" под Серпуховом.
Всего в Подмосковье функционировало 39 мусорных полигонов.