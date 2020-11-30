Две последние свалки закроют в Подмосковье к середине декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - На следующей неделе в Московской области закроются две оставшиеся мусорные свалки, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"На следующей неделе закрываем оставшиеся две свалки, их больше не будет в Московской области как класса", - сказал Воробьев в понедельник в ходе расширенного заседания с зампредами правительства и главами округов.

Он уточнил, что вместо свалок в Подмосковье будут работать комплексы по переработке отходов.

Как сообщалось, в декабре в области планируется закрыть полигоны "Ядрово" в Волоколамском округе и "Лесная" под Серпуховом.

Всего в Подмосковье функционировало 39 мусорных полигонов.