Последний мусорный полигон закрыли в Подмосковье

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В городском округе Серпухов закрыли полигон "Лесная" - последний действующий мусорный полигон на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

"По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе больше не осталось ни одной городской свалки, и область никогда не вернется к прежней схеме утилизации отходов, теперь все коммунальные отходы в регионе проходят сортировку на девяти новых комплексах по переработке отходов (КПО)", - говорится в сообщении.

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) "Лесная" с 2012 года принимал мусор в объеме 450 тыс. тонн год, его площадь - 32,8 га.

Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что теперь весь мусор, поступавший на этот полигон, перенаправят на комплексы по переработке отходов "Дон" и "Экоград".

В начале года в своем ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение закрыть все действующие свалки до конца 2020 года.

Всего в Подмосковье функционировало 39 мусорных полигонов.

Ранее в Московской области было введено в эксплуатацию девять КПО, к концу года будут работать 11 таких предприятий.