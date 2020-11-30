Что произошло за день: понедельник, 30 ноября

Снижение заболеваемости COVID-19 в мире, рекордный курс биткойна и предложение Санду вывести российских военных из Приднестровья

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 26 338 человек. В Москве 6 511 новых пациентов, в Петербурге - 3 691. Между тем ВОЗ отметила первое с сентября снижение заболеваемости в мире на прошлой неделе.

- Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до 2022 года.

- Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья. Избранный президент Молдавии также предложила заменить российских миротворцев гражданской международной миссией под мандатом ОБСЕ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Санду не обсуждала эту идею с Москвой.

- Задержаны двое пособников Шамиля Басаева и Хаттаба. Асланбек и Саламбек Идаловы, по данным ФСБ, участвовали в нападении на российских военных у ст. Червлённая в Чечне в октябре 1999 года.

- Altus Capital заявила о планах покупки 29,9% "Детского мира". Инвесткомпания направила акционерам ритейлера оферту по цене 160 рублей за акцию - это рекордно высокая для акций "Детского мира" цена, она основана на оценке компании в 118,24 млрд рублей.

- Умер создатель бренда "Б.Ю.Александров". Предприниматель Борис Александров болел коронавирусом, ему было 73 года.

- Суд вынес приговор мужчине, бросившему детей одних в аэропорту "Шереметьево". Он получил наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

- Курс биткойна превысил рекорд 2017 года. По данным CoinDesk, курс криптовалюты в понедельник поднялся до $19786,24.