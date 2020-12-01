Суд смягчил наказание экс-мэру Бердска Потапову, осужденному за взяточничество

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство осужденного за взяточничество бывшего мэра Бердска Ильи Потапова и представление начальника колонии (ИК-18), где тот отбывал наказание, о замене неотбытой части срока исправительными работами, сообщается на сайте суда.

"Потапову И. Н. заменена не отбытая часть наказания, назначенного приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 1 апреля 2015 года (с учетом постановления Октябрьского районного суда Новосибирска от 19 июля 2019 года), в виде лишения свободы на исправительные работы сроком два года с удержанием из заработной платы осужденного 20% в доход государства", - говорится в сообщении.

Неотбытую часть наказаний в виде штрафа и лишения права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления осужденному предстоит исполнять самостоятельно, сказано в сообщении.

Неотбытая часть наказания установлена с учетом пребывания Потапова в СИЗО.

В 2015 году Бердский городской приговорил Потапова к десяти годам колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа за взяточничество и злоупотребление полномочиями.

По материалам дела, с января по апрель 2013 года глава города при посредничестве своего заместителя договорились о получении трех взяток на общую сумму 12 млн рублей за предоставление в собственность фирмы земельных участков, при получении одной из них в сумме 3 млн рублей он был задержан весной 2013 года.

Кроме того, действия Потапова повлекли существенное нарушение прав и законных интересов муниципального образования - города Бердска, причинив материальный ущерб из-за недополучения денежных средств от сдачи в аренду и продажи земельных участков на территории города в размере около 24 млн рублей, отмечается в материалах дела.