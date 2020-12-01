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Предполагаемый "поволжский маньяк" задержан в Казани

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве нескольких десятков женщин на территории Татарстана и соседних республик задержан в Казани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержанный Радик Тагиров подозревается в нападениях на пожилых женщин в разных городах Поволжья в 2011-2013 годах", - уточнил собеседник агентства.

По его данным, Тагирова подозревают в убийстве нескольких десятков женщин. Его неофициально называют "поволжским маньяком".

Агентство пока не располагает комментарием правоохранительных органов в связи с данной информацией.

Казань Татарстан

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