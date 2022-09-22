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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

СК завершил расследование дела "приволжского маньяка"

Ему вменяют три десятка убийств пожилых женщин

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела слесаря Радика Тагирова из Казани, которому предъявлено обвинение в совершении трех десятков убийств, трех покушений и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин, сообщили в СКР. В СМИ подозреваемого неофициально называли "поволжским маньяком".

В СК напомнили, что речь идет об убийствах, совершенных с марта 2011 года по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

По версии следствия, Тагиров находил одиноких пожилых женщин и приходил к ним в квартиры, представляясь работником коммунальной службы. В квартире он нападал на потерпевшую, избивал и душил, а затем искал в квартире деньги.

"Преступления долгое время оставались нераскрытыми", - напомнили в СК.

Подозреваемого задержали и арестовали в декабре 2020 год в результате общих усилий следователей и криминалистов СКР, экспертов-генетиков Судебно-экспертного центра СК и оперативных сотрудников МВД.

Тагиров был дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу.

СКР Радик Тагиров Казань
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