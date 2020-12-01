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В Калмыкии заявили, что хлор по-прежнему отравляет воду в домах селян

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Подвоз питьевой воды организован в Ланагском районе Калмыкии из-за отравления пестицидами и другими вредными веществами Краснинского водохранилища, сообщил "Интерфаксу" глава района Очир Очиров во вторник.

"Организован подвоз питьевой воды из альтернативного водопровода из Улан-Хол, также закуплены емкости, которые с приходом холодов установим в спортзалах школ, чтобы население могло брать оттуда воду", - сказал Очиров.

Он уточнил, что "в большей степени уровень пестицидов и других вредных веществ в пределах допустимых норм, но показатель хлороформа превышает норму". Жителям рекомендовано использовать водопроводную воду только в хозяйственно-бытовых целях.

Глава района также сообщил, что решение проблемы водоснабжения в районе требует финансирования капитального ремонта станции водоподготовки.

"До 2024 года Калммелиоводхоз планирует реконструировать Оля-Каспийскую оросительную систему, а также мы работаем над проектно-сметной документацией на реконструкцию станции водоподготовки для питьевого водоснабжения Лагани, села Красинского и поселка Джалыково", - сказал Очиров.

Он выразил уверенность в том, что комплекс этих мер поможет решить проблему при условии бесперебойного финансирования.

Летом этого года главный санитарный врач республики Джангар Санджиев в прямом эфире инстаграма сообщил, что воду в системе водоснабжения Лагани, охватывающей дома 15 тысяч человек, признали непригодной из-за наличия в ней пестицидов. Предположительно, причиной отравления воды стало бесконтрольное применение отравляющих веществ для травли саранчи и грызунов.

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