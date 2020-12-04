Задержаны подозреваемые в поджоге машины журналистки Znak.com

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Челябинская полиция задержала подозреваемых в поджоге машины, принадлежащей корреспондентке издания Znak.com Марине Малковой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Коркино в четверг задержали троих - двоих предполагаемых исполнителей и водителя, доставившего их к месту поджога. Его причастность к преступлению в настоящее время не установлена. В отношении двоих подозреваемых направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

В Курчатовском райсуде уточнили, что просьбу следствия об аресте рассмотрят 4 декабря.

BMW X1 журналистки подожгли в ночь на 24 ноября. Машина полностью сгорела. Огонь повредил два соседних автомобиля - Hyundai Solaris и Volvo XC90. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). В Znak.com сообщали, что два поджигателя попали на записи камер видеонаблюдения.

В связи с общественным резонансом расследование взяли на контроль прокурор Челябинской области и руководитель регионального ГУ МВД.

Редакция Znak.com не исключила, что преступление может быть связано с профессиональной деятельностью корреспондента.