Греф показал Путину управляемый жестами "Сберпортал"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления "Сбербанка" Герман Греф показал президенту Владимиру Путину новый высокотехнологичный российский гаджет с камерой "Сберпортал", которая управляется жестами и с которой можно звонить, совершать финансовые операции, смотреть фильмы и слушать музыку.

"Это первое устройство, оно появится в продаже только с 20 декабря. Это первое устройство в мире с камерой, которая управляется жестами. Здесь широкоугольная камера. Она узнает членов семьи, подстраивает весь контент под члена семьи, который появляется в створе камеры. Ее можно просто закрыть: там есть специальная магнитная крышечка такая", - рассказал банкир.

"Это полностью наша разработка, с хорошим звуком. Полностью, включая дизайн чипа, камеры, экрана. Все абсолютно сделано на нашем подразделении", - добавил он.

По его словам, "Сберпортал" будет стоить 28-29 тысяч рублей, поскольку это самый сложный гаджет, разработанный Сбером.

Греф также показал Путину телеприставку SberBox, представленную в сентябре. Он объяснил, что это "такая маленькая коробочка, которая подключается практически к любому телевизору, лишь бы в нем был вход HDMI", которая превращает любой телевизор в умное устройство, которым можно управлять голосом или через интернет.

"Здесь у нас 180 каналов телевидения, онлайн-кинотеатр, наше приложение музыки, здесь голосовой помощник, который тебе расскажет про погоду, курсы валют, финансовые услуги и ответит на вопросы очень многие из интернета, и идёт постоянная лента новостей. Сюда же малые предприятия могут – и не только малые предприятия – размещать свои приложения и имеют фактически доступ к каждому человеку, у которого есть эта приставка дома, - цитирует Грефа пресс-служба Кремля. - В том числе мы здесь размещаем нашу образовательную платформу "СберКласс", потому что у детей из небогатых семей не всегда есть планшет, компьютер, и фактически с помощью этой штучки – она стоит у нас три тысячи рублей, мы её продаем за 2999 рублей – любой телевизор превращается в компьютер высокой мощности, который работает через наше облако, с образовательной платформой для детей. Здесь же игры: любой телефон превращается в джойстик, которым можно управлять игрушками".

Он пообещал, что в 2021 году Сбербанк представит еще пять новых устройств.

Президент отметил успехи Сбербанка в создании экосистемы, но попросил Грефа не забывать про соблюдение требований ЦБ для финансовых учреждений.