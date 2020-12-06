Движение по Северному подъезду к Ростову ограничили из-за пожара

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Движение на автомобильной дороге А-135 в воскресенье ограничено из-за пожара на рынке "Классик" на окраине Ростова-на-Дону.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Инна Манафова, причина - возгорание складов рядом с дорогой.

По ее словам, порядок проезда регулируют сотрудники ГИБДД.

Упрдор просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению.

Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону в воскресенье утром на площади 200 кв. метров, позже площадь огня увеличилась до 4 тыс. кв. метров. В ликвидации пожара задействовано 317 человек и 114 единиц техники.

По состоянию на 10:55 пожар локализовали на трех участках. На двух остальных проводилась разведка.