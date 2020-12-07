"Сбермаркет" займется доставкой продуктов с рынков

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сервис доставки "Сбермаркет" сообщил, что начал доставку товаров оптово-розничного агрокластера "Фуд Сити" (входит в группу "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева).

Сначала "Сбермаркет" будет доставлять заказы с товарами из ассортимента "Фуд Сити" в Юго-Западном и Южном округах Москвы. В течение декабря-января новая услуга станет доступна клиентам сервиса по всей столице, а также B2B-клиентам.

"В дальнейшем мы планируем запустить доставку с других рынков Москвы", - сказал через пресс-службу руководитель новых партнерств в направлении развития продовольственного ритейла "Сбермаркета" Фарман Амиров.

"Сбермаркет" был создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который в сентябре 2019 года вошел в экосистему Сбербанка: он является частью совместного О2О-предприятия банка и Mail.ru Group. Сервис обеспечивает доставку из более 60 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, "Лента", "Ашан", "O`Кей". В июне 2020 года сервис начал работать во всех регионах России, кроме Крыма. В том же месяце сервис, который ранее занимался доставкой продуктов питания из магазинов, объявил о выходе в непродовольственный сегмент и подключил к своей доставке первого непродовольственного ритейлера - сеть Yves Rocher.

По оценке InfoLine, по итогам девяти месяцев 2020 года "Сбермаркет" был третьим по обороту игроком на российском рынке e-grocery: продажи компании увеличились в 8,4 раза, до 11,5 млрд рублей.

За год количество доставляемых за день заказов в пике выросло почти с 3000 до 40 000, отметил Амиров.