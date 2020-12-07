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Кремль не увидел необходимости в ограничении передвижения по РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что уже принятых мер противодействия распространению коронавируса в России достаточно и их ужесточения, в том числе ограничений в передвижении между регионами, не потребуется.

"Преобладает точка зрения о том, что нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то ограничение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом нет необходимости", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

Комментируя по просьбе журналистов заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который допустил возможность ограничения передвижения между регионами в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса, Песков напомнил об особых полномочиях, которые предоставлены главам регионов в плане борьбы с COVID-19.

"Главы регионов вольны использовать эти полномочия, разумеется, по согласованию с правительственной комиссией для принятия экстренных эффективных мер по борьбе с распространением коронавируса", - заявил Песков.

В понедельник на конференции "Медицина и качество" Мурашко заявил: "Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определенного ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции".

Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил журналистам, что Минздрав не предлагал запрещать передвижение граждан по территории РФ, фраза о подобных мерах в других странах была вырвана из контекста.

По его словам, фраза министра здравоохранения "о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста".

Хроника 09 января – 07 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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