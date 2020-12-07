Депутаты предложили продлить на год упрощенную схему выдачи госкредитов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Думский комитет по бюджету и налогам одобрил поправки в Бюджетный кодекс (БК) о продлении на 2021 год упрощенного механизма выдачи госкредитов, по которому правительство сможет выдавать госкредиты иностранным государствам без внесения изменений в соответствующую программу.

Поправки в законопроект № 875578-7 опубликованы в электронной базе данных парламента.

Речь идет о предоставлении кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, как за счет ассигнований, установленных в указанной программе, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года.

В сентябре, перед обсуждением вопроса о выдаче госкредита Белоруссии, Госдума впервые утвердила такую норму, но предполагалось, что она будет распространяться только на 2020 год.

Программа предоставления Россией государственных кредитов вносится вместе с проектом трехлетнего бюджета. В ней указывается название иностранного государства - получателя государственного финансового кредита или государственного экспортного кредита, цели предоставления кредита, основные финансовые условия (период использования, процентная ставка). Программа утверждается на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении закона о федеральном бюджете.