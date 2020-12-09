Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

Высокую COVID-смертность в Петербурге объяснили большей долей пожилых

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объясняет высокую летальность от COVID-19 в Петербурге существенной долей пожилого населения.

"Есть простое объяснение (высокой смертности - ИФ). Если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа (для коронавируса - ИФ) - 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция", - сказал Горелов журналистам среду.

В Петербурге за пандемию скончались около 6 тысяч больных коронавирусом. По показателю смертности на 100 тысяч населения северная столица находится в России на первом месте.

Хроника 09 января – 09 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Горелов Роспотребнадзор Коронавирус Петербург

Новости

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

Песков опроверг сообщения об одинаковых кабинетах для Путина

Госдума приняла закон о праве экс-президента РФ стать сенатором

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

В Туле задержали молодого человека, планировавшего нападение на школу

Пандемия коронавируса

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях
Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

Возбуждено дело о краже с самолета "судного дня" в Таганроге

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

На острове Русский снова произошли энергоаварии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');