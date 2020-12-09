Высокую COVID-смертность в Петербурге объяснили большей долей пожилых

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объясняет высокую летальность от COVID-19 в Петербурге существенной долей пожилого населения.

"Есть простое объяснение (высокой смертности - ИФ). Если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа (для коронавируса - ИФ) - 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция", - сказал Горелов журналистам среду.

В Петербурге за пандемию скончались около 6 тысяч больных коронавирусом. По показателю смертности на 100 тысяч населения северная столица находится в России на первом месте.