В Петербурге заявили о предельной нагрузке на ковидные стационары

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На уходящей неделе в стационары Петербурга для лечения больных COVID и внебольничной пневмонией госпитализировали рекордное количество пациентов, сообщил в воскресенье глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Эта неделя отмечена серьезным ростом числа госпитализаций. Более того, установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары - 5 785 человек. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 6,1%", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как добавил глава комитета, "нагрузка на стационарную службу предельна и беспрецедентна".

В воскресенье оперштаб сообщил, что суточный COVID-прирост в России по данным на утро 13 декабря составил 28 080. В частности, в Петербурге зарегистрировано 3 768 новых эпизодов заболевания.