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Минздрав предложил сделать IV стадию ВИЧ основанием для аборта

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав РФ предложил включить четвертую стадию развития ВИЧ-инфекции в перечень оснований для аборта - соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"При указанных и других инфекционных заболеваниях вопрос о сохранении или прерывании беременности решается индивидуально консилиумом врачей с участием врача-инфекциониста, врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога (после 22 недель беременности)", - говорится в проекте приказа, опубликованном в среду.

Проект будет обсуждаться на портале в течение двух недель.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский идею не поддержал. "Ребенок надежно защищен в случае принятия мамой антиретровирусной терапии. Четвертая стадия - вещь очень относительная. Бывает четвертая стадия, когда человека подлечивают, и он еще 20 лет проживет и будет вполне здоровый. Так что мне это непонятно, хотя идея ясна".

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"Сами по себе некоторые вторичные заболевания, развивающиеся в этой стадии, могут быть основанием. Должно быть более четко прописано, что именно станет основанием для аборта", - отметил Покровский.

Вместе с тем он считает, что консилиум врачей в каждом конкретном случае может решать и рекомендовать определенные меры, но "сама по себе ВИЧ-инфекция не является показанием, а сопутствующие заболевания, которые могут развиться в период беременности, совпасть с ней, - это другое дело".

"Я бы не стал писать ВИЧ-инфекция, уточнил. Бывает и из пятой стадии люди выходят, хоть и не все, и тоже живут долго. Раньше вообще ВИЧ был показателем к аборту, с трудом от этого удалось акушеров отучить", - отметил ученый.

Всего, согласно существующей терминологии, существует пять стадий развития ВИЧ. В четвертой развиваются вторичные болезни, такие как туберкулез, вирусные, бактериальные, инфекционные, грибковые инфекции, пневмонии, менингит и другие. Туберкулез в то же время был показанием для прерывания беременности и в прошлом приказе.

Сейчас в России аборт можно сделать до 12-й недели беременности по любым причинам, а после 12-й - по медицинским или социальным и при получении рекомендации врачей.

Минздрав РФ СПИД ВИЧ

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