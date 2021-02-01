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В правительстве назвали число россиян с диагнозом ВИЧ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным на 31 декабря, в России проживало больше 1,1 млн человек с диагнозом ВИЧ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в совете по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам 60% инфицированных - это мужчины. Больше всего зараженных приходится на возрастную группу 30-44 года. Средний возраст умерших с ВИЧ увеличился на год, до 39 лет, отметила вице-премьер.

По данным Роспотребнадзора на конец 2019 года, в России было больше 1 млн человек с ВИЧ. На конец 2018 года число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составляло 896 075, сообщал Минздрав. Росстат на 1 ноября 2018 года сообщал о 998 037 ВИЧ-инфицированных.

ВИЧ Роспотребнадзор Татьяна Голикова

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