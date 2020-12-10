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Произошедшее в Бурятии землетрясение магнитудой 5,5 ощутили в Иркутске

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в четверг в Кабанском районе Бурятии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по Иркутской области.

"Интенсивность в эпицентре - 7,6, магнитуда - 5,5, энергетический класс - 14,0. Ощущалось в Иркутске 5-6", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что землетрясение зафиксировано в точке с координатами 52,36 градусов северной широты, 106,55 восточной долготы.

В пресс-службе МЧС России "Интерфаксу" сообщили, что эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал.

"На территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 7,6. Эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 км северо-западнее от поселка Дубинино", - сказали в ведомстве.

Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и в городе Улан-Удэ.

На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.

Иркутская область Бурятия МЧС РФ

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