Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения

Объекты жизнеобеспечения работают штатно

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутске по поручению мэра Руслана Болотова введен режим повышенной готовности после землетрясения в Бурятии, сообщает пресс-служба администрации города.

"Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Дежурные службы города начали сбор информации о возможных последствиях землетрясения. Два экипажа аварийно-спасательной службы города оценивают обстановку. Управляющие компании начинают обследовать жилой фонд. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало.

Как сообщалось, в 05:44 (00:44 мск) в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5 с эпицентром в дельте озера Байкал. Интенсивность в эпицентре - 7,6, энергетический класс - 14,0. Подземные толчки ощущались в Иркутске и Улан-Удэ, а также в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах Бурятии.

В настоящее время центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Иркутской области ведет сбор информации от единых дежурных диспетчерских служб районов о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Приангарья.