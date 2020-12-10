Путин поддержал идею создания российского аналога ЕСПЧ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания российского аналога Европейского суда по правам человека, но считает, что она требует проработки.

"В принципе, идея сама по себе правильная", - сказал Путин в четверг на предложение члена Совета по правам человека при президенте Евгения Мысловского.

По словам Путина, эту идею "надо проработать", так как ее реализация потребует и финансирования, и "определенных изменений".

В ходе встречи Мысловский также предлагал рассмотреть возможность создания института следственного судьи, который мог бы осуществлять надзор за проведением следствия и дознания. Президент в ответ напомнил, что такой институт уже существовал в России при императоре Александре II.

"Он не прижился у нас, этот институт, он начал угасать и постепенно ушел. И вы правильно сказали, что можно себе представить, что и в этом случае будут нарушения. Это не панацея от предотвращения негативных явлений в сфере следствия и дознания", - сказал Путин.