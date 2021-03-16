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Москалькова не видит оснований для создания в РФ суда по правам человека

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не считает целесообразным создание российского суда по правам человека, но он мог бы существовать в рамках СНГ.

"Внутри национальной системы не вижу оснований для создания суда по правам человека. Считаю, нужно развивать имеющиеся институты", - сказала Москалькова на "круглом столе" в Общественной палате во вторник.

Вместе с тем она отметила, что такой суд "мог бы быть на площадке СНГ".

10 декабря на встрече президента РФ с СПЧ член совета Евгений Мысловский предложил Владимиру Путину создать суд по правам человека в России, Путин поддержал эту идею. По итогам встречи был опубликован перечень поручений, глава государства рекомендовал Верховному суду и Минюсту до лета рассмотреть вопрос о целесообразности создания суда по правам человека и при необходимости представить соответствующие предложения.

Татьяна Москалькова СПЧ Евгений Мысловский Владимир Путин

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