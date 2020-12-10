Готовивший нападение на школу житель Тулы арестован на два месяца

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Житель Тулы, подозреваемый в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, арестован на два месяца, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Судом по ходатайству следствия подозреваемый заключен под стражу до 8 февраля 2021 года", - сказал собеседник агентства.

На данный момент официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Накануне, 9 декабря, ФСБ России объявила о задержании в Туле молодого человека, планировавшего нападение с ружьем на школу.

"У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях", - сообщил Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 (незаконное приобретение и хранение оружия) УК России. Материалы переданы в Следственное управление СКР по Тульской области.