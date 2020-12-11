РСТ назвал "катастрофическим" продление ограничений в детских лагерях

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Продление антикоронавирусных ограничений в оздоровительных лагерях и других детских учреждениях еще на год катастрофически повлияет на детский туризм, заявила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она напомнила, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова до 1 января 2022 года продлила особые правила по организации работы школ, детских садов, оздоровительных лагерей и других учреждений (изначально они действовали до января 2021 года).

В числе обязательных требований соответствующего постановления - регулярное измерение температуры, запрет на массовые мероприятия с участием различных групп (классов, отрядов), усиленные меры по дезинфекции, порядок действий при выявлении заболевших детей. Загрузка детских лагерей не должна превышать 50%, запрещена организация лагерей палаточного типа, а персонал и дети должны заезжать в лагерь одновременно и не покидать его до конца смены.

Роспотребнадзор запрещает также детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. Исключения будут сделаны лишь для тех, кто проживает в Арктической зоне. Дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, граничащих с этими городами федерального значения.

"Столь жесткие требования санитарного ведомства для лагерей не оправданы. Вне запрещаемого ведомством организованного отдыха детей погибает больше, чем могло бы пострадать от инфекционных заболеваний, и продление ограничительных мер будет иметь катастрофические последствия", - сказала Тюрина.

Она добавила, что за прошлое лето погибли 885 детей, оставшихся в летние каникулы вне лагерей и без присмотра взрослых - и это гораздо больше, чем летом 2019 года, когда лагеря работали. "А в лагерях этим летом не погиб ни один ребенок. Всего там побывало от 830 до 880 тысяч детей, хотя обычно речь шла о 6 млн за сезон", - заключила Тюрина.