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Чиновники не ждут роста внутреннего туризма по итогам года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - По итогам 2020 года прироста внутреннего туризма в условиях пандемии не будет, но падение будет не таким значительным благодаря тому, что летом и осенью туротрасли удалось восстановить работу, считает глава Ростуризма Зарина Догузова. Она заявила об этом на онлайн-конференции.

"Да, можно говорить о буме внутреннем туризма, хотя в целом, если смотреть по сухим цифрам, эпидемиологическая ситуации не позволила всем отправиться в путешествия, тем более что всю весну, июнь отрасль была закрыта. Все же по году мы видим не прирост, мы видим падение. Но благодаря тому, что летний курортный сезон состоялся, осенью продолжили все желающие путешествовать, к зимнему сезону мы сейчас готовимся, все это позволило сгладить негативные эффекты от пандемии", - сказала она.

Благодаря тому, что с июля люди смогли путешествовать, падение будет не таким значительным, каким могло быть в случае, если бы такой возможности у них не появилось, отметила чиновница.

По словам Догузовой, в 2020 году году вырос интерес и к традиционно популярным туристическим регионам, таким, как Краснодарский край или Крым, и новым направлениям.

"И что особенно нас радует, мы видим возросший интерес к таким направлениям как Калининград, курортные районы Санкт-Петербурга, Байкал, Камчатка, Республика Алтай, Алтайский край, Мурманская область, Кавказ, Дагестан пользовался большой популярностью. Очень много новых направлений, которые наши туристы для себя открывали", - подчеркнула глава Ростуризма.

Она напомнила, что доступность внутреннего туризма выросла благодаря программе кэшбэка и открытию чартерных программ в регионы страны.

Хроника 27 января – 15 декабря 2020 годаЭкономический кризис
Ростуризм Зарина Догузова Крым Алтай коронавирус Калининград

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