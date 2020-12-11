Новая "ковидная" тест-система начала поступать в регионы РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В РФ зарегистрирована и уже поступает в регионы новая тест-система, которая позволит измерять уровень иммунитета после вакцинации от коронавируса, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Определить уровень иммунитета после вакцинации новой вакцины можно специально разработанной тест-системой, которая буквально вчера зарегистрирована и сегодня поступает в регионы", - сообщила Попова на совещании у премьер-министра с разработчиками вакцин от COVID-19 11 декабря.

По словам Поповой, тест-система позволит "объективно оценить иммунологический результат после вакцинации".

Глава Роспотребнадзора добавила, что "человек, которому сегодня сделана инъекция, еще не считается защищенным, нужно бережно относиться к своему здоровью, защищать себя от инфекции на весь период выработки иммунитета".

Ранее сообщалось, что иммунитет у вакцинированных от коронавируса вырабатывается в течение 42 дней.