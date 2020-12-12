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Турпоток в Московскую область сократится почти вдвое в 2020 году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Московская область в 2020 году примет 11,5 млн туристов, это почти вдвое меньше, чем в 2019 году, когда турпоток составил 22,1 млн.

Как сообщила начальник управления по вопросам продвижения туристских продуктов и развития туризма комитета по туризму Подмосковья Лариса Исаева, до начала локдауна в области побывали 5,5 млн туристов, в апреле-июне - менее 500 тыс., в июле-сентябре - 4,3 млн, а в октябре-декабре, как ожидается, их число составит 1,25 млн.

Как рассказала Исаева в выступлении на онлайн-форуме "Открытый Крым", в связи с необычной ситуации на туристическом рынке комитет перестраивает работу и уделяет большое внимание комплексу мер поддержки туристского бизнеса, включая субсидии и льготы по кредитам на строительство объектов инфраструктуры, а также субсидии туроператорам за ночевки туристов в регионе.

Московская область Подмосковье

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