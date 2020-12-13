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Пять землетрясений за сутки произошли в Чечне

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пять землетрясений магнитудой от 2,9 до 5,6 произошли в Урус-Мартановском районе Чечни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Чеченской республике.

Как рассказал собеседник агентства, в воскресенье в 00:30 по Москве было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в Урус-Мартановском районе. Повторные толчки там же - в 14:30 с магнитудой 4,1, в 15:08 - 3,1, 16:05 - 3,8 и 16:36 - 2,9, заявил он.

В МЧС отметили, что сведений о каких-либо последствиях не поступало.

Чечня МЧС

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