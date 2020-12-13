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Под Петербургом нашли тело мужчины из списка "Миротворец"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили труп мужчины, который, по данным СМИ, воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики и попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, около в полицию Мурино (Ленинградская область) обратился житель дома на Воронцовском бульваре с сообщением о беспорядках в соседней квартире: мужчина слышал, как там буянят и бьют стекла на балконе.

На месте полицейские обнаружили труп мужчины, на вид около 40 лет, с рассеченной головой. Собеседник агентства отметил, что тело лежало в странном положении: ноги на диване, туловище на полу. В квартире царил беспорядок, вещи были вывалены из шкафов.

Официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

По данным местных СМИ, погибший является участником боевых действий в ДНР в составе местной разведроты. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного на Украине экстремистского сайта "Миротворец".

Сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, собранную, в том числе нелегальным путем и опубликованную без согласия указанных в списке лиц, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

В августе 2016 года доступ к сайту "Миротворец" был заблокирован в России по решению суда.

ДНР Миротворец

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