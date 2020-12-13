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Дело об убийстве завели после смерти под Петербургом фигуранта "Миротворца"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве возбуждено во Всеволожском районе Ленинградской области по факту обнаружения тела мужчины, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире в Мурино. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.

В РоссииПод Петербургом нашли тело мужчины из списка "Миротворец"Читать подробнее

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в квартире дома на Воронцовском бульваре в Мурино обнаружили труп мужчины с рассеченной головой. По словам соседей, ночью в квартире шумели и били стекло на балконе.

По данным местных СМИ, погибший воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики в составе местной разведроты. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного на Украине экстремистского сайта "Миротворец".

Сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, собранную, в том числе нелегальным путем и опубликованную без согласия указанных в списке лиц, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

В августе 2016 года доступ к сайту "Миротворец" был заблокирован в России по решению суда.

Ленинградская область Миротворец

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