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В работе сервисов Google произошли масштабные сбои

В работе сервисов Google произошли масштабные сбои

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пользователи поисковой системы Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании. Это подтверждают, в том числе, данные на сайте Downdetector, отслеживающем сбои на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 15:30 (по Москве) доступ к сервисам Google восстановился.

Отмечались, в частности, проблемы с доступом к видеохостингу YouTube и почтовому сервису GMail, сбои наблюдались также в работе поисковика Google, облачного хранилища Google Drive. При попытке зайти в почтовый аккаунт через ПК и мобильное приложение было видно сообщение о внутренней ошибке.

По данным сайта Downdetector, неполадки начались около 14:30 по московскому времени.

Помимо России, проблемы с сервисами Google наблюдались в европейских странах, а также в Японии, Индонезии, Австралии.

В пресс-службе Google сообщили "Интерфаксу", что компания знает о возникновении сложностей с доступом к сервисам и разбирается в ситуации.

Google YouTube

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