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Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Проблемы с работой сервисов Google в нескольких странах мира были связаны со сбоем системы аутентификации, возникшим из-за проблем с квотой внутреннего хранилища, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

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"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок", - сообщили в Google.

В настоящее время работа всех сервисов восстановлена.

Днем в понедельник пользователи, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе сервисов Google. Речь шла о почтовом сервисе Gmail, видеосервисе YouTube, облачном хранилище Google Drive и др. По данным DownDetector, помимо России, проблемы с сервисами Google наблюдались в европейских странах, а также в Японии, Индонезии, Австралии.

В Google также сообщили, что работают над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Google YouTube

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