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Зимние каникулы проведут дома 85% россиян

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Провести новогодние праздники дома планируют 85% россиян, показало исследование "Яндекс.Путешествий". Из них 34% опрошенных объяснили, что останутся дома из-за нехватки денег.

Опасаются заразиться коронавирусом 13% тех, кто решил никуда не выезжать, еще 9% останавливают ограничительные меры.

Останутся дома, потому что привыкли отдыхать зимой дома, 29%.

Аналитики "Яндекс.Путешествий" также выяснили, куда поедут те немногие, кто все-таки собирается в новогоднее путешествие, в том числе и среди жителей Петербурга. Для этого они изучили интерес к бронированию отелей в разных городах на период каникул, подсчитав переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.

Большинство петербуржцев, которые поедут куда-то на новогодние праздники, планируют отдых в России, однако есть и те, кто собирается за рубеж. Самые популярные иностранные направления - это Турция, ОАЭ и Абхазия.

Самые популярные российские направления у жителей Санкт-Петербурга, как и у большинства россиян - Сочи и Москва. Также в пятерку вошли ближайшие курорты - Сестрорецк и Зеленогорск. Также зимой у петербуржцев востребованы Великий Новгород, Выборг и Псков.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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