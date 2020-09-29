Карина Цуркан отвергла в суде обвинения в шпионаже

Защита усомнилась в качестве доказательств следствия

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан не признала в Мосгорсуде вину в шпионаже, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Суд провел первое заседание по ее делу. Прокурор огласил обвинение. Ее обвиняют в том, что она сотрудничала с молдавской разведкой (Службой информации и безопасности) и не позднее 29 сентября 2015 года передала этой спецслужбе данные о поставке электроэнергии на территорию Украины, составляющие гостайну.

Защита и Цуркан завили о ее невиновности.

В частности, адвокаты указали, что версия дела, оглашенная на процессе прокуратурой, построена исключительно на двух вещественных доказательствах, "представляющих из себя плохо читаемые копии документов - анкеты агента и трех текстах - якобы донесениях молдавской спецслужбы в интеграционный центр НАТО".

Часть этих доказательств, отметил Павлов, несмотря на просьбы защиты, следствие отказалось исключить из материалов уголовного дела. Аналогичное ходатайство как преждевременное на предварительном заседании по делу Цуркан отказался удовлетворить уже суд, напомнил он.

Павлов подчеркнул, что несогласие защиты вызывают не только описанные стороной обвинения события якобы с участием Цуркан, но и качество собранных следствием доказательств из-за отсутствия возможности установить их первоисточник.

Кроме того, по словам Павлова, следствие не проверяло никакие альтернативные версии событий, изложенных в обвинении Цуркан, - например, о том, что ее документы как агента зарубежной спецслужбы были "подкинуты" нашей разведке, чтобы отвлечь внимание от настоящего агента, или о том, что ее хотели сместить с занимаемой должности в корыстных интересах.

Карина Цуркан была арестована летом 2018 года по обвинению в шпионаже и с тех пор, кроме небольшого перерыва, находилась в СИЗО "Лефортово".

Следствие ФСБ указывает что до июня 2016 года Цуркан была гражданкой Молдавии и еще с 16 августа 2004 года конфиденциально сотрудничала со Службой информации и безопасности этой страны (СИБ РМ) под конспиративным псевдонимом "Карла". За сотрудничество с СИБ Цуркан якобы получала вознаграждение.

ФСБ утверждает, что Цуркан в течение 2015 года узнала сведения о поставке электроэнергии в ходе подготовки проекта документа, содержащего сведения об указанной поставке, по поручению Минэнерго, а также от неустановленных должностных лиц Минэнерго. Эти сведения она получила во время рабочей встречи с Вячеславом Кравченко, который на тот момент занимал пост замминистра энергетики России, полагает следствие.

В обвинении также отмечается, что должность члена правления - руководителя блока трейдинга "Интер РАО", куда Цуркан была назначена в феврале 2012 года, с 2013 по 2018 год не предусматривала допуска к государственной тайне, однако она имела доступ к сведениям, составляющим гостайну, поскольку исполняла обязанности по обеспечению экспорта и импорта электроэнергии.

Цуркан говорила, что ее дело имеет конкретного заказчика, но его имя он не называла. Целью заказа, по ее словам, также был Вячеслав Кравченко.