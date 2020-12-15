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Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и выразил готовность к сотрудничеству с новым американским лидером.

"Современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов, экономической справедливости, защиты окружающей природной среды. Убежден, что взаимодействие наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном во вторник на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл отметил, что РПЦ считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укрепления взаимоуважения и добрососедства, согласия в обществе, и выразил готовность к совместной работе в этой сфере с властями США.

Он также напомнил, что на протяжении долгого времени выходцы из стран канонической ответственности Московского патриархата проживают и работают в США. Многие из них являются православными верующими, заботу о духовном окормлении которых несут патриаршие приходы РПЦ в США и Русская зарубежная церковь. Говоря об этом, патриарх Кирилл выразил надежду на внимание американских властей к религиозным нуждам русскоязычной паствы.

"Желаю Вам доброго здравия, мудрости в принятии решений, а гражданам Соединенных Штатов Америки – мира и благополучия", - заключил свое послание глава Русской церкви.

РПЦ патриарх Кирилл США Джо Байден

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