В Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных COVID-19

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Свободными по состоянию на вторник остаются 4% коек в стационарах для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

"В городе развернуто 11 151 койка, свободных осталось 4%. Необходимы дополнительные койки", - сказал Эргашев во вторник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он отметил, что до конца года планируется создать еще около 2 тыс. специализированных коек, в том числе за счет нескольких корпусов временного госпиталя в "Ленэкспо", а также благодаря запуску в работу нового корпуса Госпиталя ветеранов войн и больницы №33.

Эргашев сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 663 пациента с COVID и внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 702 пациента, из них 408 - на аппаратах ИВЛ.

При этом он отметил, что свободных реанимационных коек в городе достаточно, как и аппаратов ИВЛ. Амбулаторно от COVID лечатся около 63 тысяч жителей города, сказал Эргашев.