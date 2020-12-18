Ковид-больницы Петербурга дошли до предела возможностей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге продолжает расти число госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, стационары города работают на пределе возможностей, заявил замруководителя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

За последние сутки в больницы положили 979 человек, свободными остаются 982 инфекционные койки, или 4%.

На этой неделе коронавирусные стационары приняли на 7% больше новых пациентов, чем неделей ранее.

Сарана отметил, что число ежедневных госпитализаций продолжает расти, несмотря на то, что уровень заболеваемости COVID-19 по тестам вышел на плато.

В городе последние три недели суточный прирост заболеваемости держится близ уровня в 3700 человек.