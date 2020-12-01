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Прокуратура вынесла представление мэру Владивостока после ледяного шторма

Прокуратура вынесла представление мэру Владивостока после ледяного шторма
Последствия ледяного дождя во Владивостоке
Фото: Reuters

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ненадлежащее взаимодействие во Владивостоке служб, ответственных за ликвидацию последствий циклона, привело к затягиванию восстановления города после стихии, мэру вынесено представление, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

"Установлено, что в период действия на территории города режима ЧС не организовано надлежащее взаимодействие ответственных служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ненадлежащее содержание администрацией города объектов инженерной инфраструктуры, отсутствие перечня резервных генераторов на случай чрезвычайных ситуаций привели к несогласованным действиям оперативного штаба Владивостока и затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам.

Также муниципалитет, по мнению прокуратуры, оставил без должного внимания вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова. Долгое время не решается вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения. На случай ЧС не предусмотрены плавсредства для помощи населению островов.

"По выявленным нарушениям прокурором Владивостока в адрес главы города внесено представление с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности островных территорий", - говорится в сообщении.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

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Приморский край Владивосток

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