Россиян ограничили в праве перевозить немаркированные сигареты

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ограничении для физлиц на перевозку табачной продукции, не маркированной российскими акцизными марками, из стран дальнего зарубежья и стран ЕАЭС.

Законопроект № 684924-7 весной 2019 года в палату внесла группа депутатов, ко второму чтению его доработали в правительстве.

Первое чтение законопроект прошел в сентябре. В той редакции в нем говорилось о праве совершеннолетних россиян ввозить в страну и перевозить не маркированную в соответствии с законодательством табачную продукцию в количестве не более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 граммов на одного человека. В законопроекте указывается, что данное ограничение касается, в том числе, продукции, произведенной в странах ЕврАзЭС.

В поправках правительства была убрана норма о запрете на ввоз, а в части перевозки по территории России немаркированного табака допустимый объем товара сократили в три раза - до уровня не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака на одного совершеннолетнего.

Депутаты-авторы поправок объясняли, что повышение акцизных ставок на табачные изделия в России и независимая акцизная политика стран ЕАЭС при отсутствии таможенных границ создают предпосылки для роста нелегального рынка: более дешевые сигареты могут ввозить в Россию из стран ЕАЭС крупными партиями как если бы для личного потребления.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.