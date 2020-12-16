Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили в среду вечером, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.

"На 23 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В течение суток нарушения режима прекращения огня не зафиксированы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что за сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 647 беженцев. Отмечается, что всего с 14 ноября в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулось 40 379 человек.

В Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы за сутки в Степанакерте обнаружили 1203 неразорвавшихся мины и снаряда, очистили 16 км дорог.

"Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено от неразорвавшихся боеприпасов 184,97 га территории, 65,1 км дорог, 405 домостроений, в том числе 13 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 6029 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

По его словам, "есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией".

"Причем, такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация", - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".

В Москве и Баку заявление Пашиняна пока не прокомментировали.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 (по московскому времени) 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Согласно картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещены в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.