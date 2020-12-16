Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:16Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили в среду вечером, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.

"На 23 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В течение суток нарушения режима прекращения огня не зафиксированы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что за сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 647 беженцев. Отмечается, что всего с 14 ноября в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулось 40 379 человек.

В Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы за сутки в Степанакерте обнаружили 1203 неразорвавшихся мины и снаряда, очистили 16 км дорог.

"Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено от неразорвавшихся боеприпасов 184,97 га территории, 65,1 км дорог, 405 домостроений, в том числе 13 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 6029 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

По его словам, "есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией".

"Причем, такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация", - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".

В Москве и Баку заявление Пашиняна пока не прокомментировали.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 (по московскому времени) 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Согласно картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещены в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.

Минобороны РФ Армения Азербайджан Нагорный Карабах

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 16 декабря

Минобороны РФ опровергло слова Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе

Минобороны РФ опровергло слова Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе
Пандемия коронавируса

Медики РФ смогут получать инвалидность из-за коронавируса

Медики РФ смогут получать инвалидность из-за коронавируса

Депутаты Великого Новгорода на своих машинах возят врачей к COVID-пациентам

Путь между Москвой и Петербургом по скоростной ж/д займет 2 ч 15 мин

Новая космическая станция РФ может получить искусственную гравитацию

Новая космическая станция РФ может получить искусственную гравитацию

Калининградское "дело врачей" завершилось оправданием

Калининградское "дело врачей" завершилось оправданием
Дело Baring Vostok

Начало процесса по "делу Baring Vostok" перенесли на 28 декабря

Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

Приговор эксперту фонда Горчакова и ее мужу будет вынесен 24 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');